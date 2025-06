Theropods : une démo disponible sur Steam

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Tu pointes ou tu cliques ?

Theropods, développé par Lost Token et édité par Dionous Games, est un point-and-click où les humains et les dinosaures coexistents dont la démo est disponible sur Steam dès à présent.Le jeu se place dans un environnement luxuriant et préhistorique où le joueur va devoir parcourir le monde pour résoudre des enquêtes et comprendre les mystères qu'il regorge. Le gameplay est un mélange de point-and-click classique avec façon de raconter l'histoire plus cinématique avec des animations en pixel art. Avec son aspect nostalgique, il saura conquérir les âmes des anciens joueurs du genre, et par son aspect plus cinématographique, les néophites. Au cours de l'histoire il se pourrait que ça devienne de plus en plus bizarre, si bien qu'un être venu d'ailleurs pourrait faire son apparition dans une capsule hautement technologique.Theropods espère sortir courant 2025 sur PC et plus tard sur console. Une démo est disponible sur Steam