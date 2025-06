- Out of Sight sort sur Switch

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Voir à travers l'ours.

Out of Sight est sorti sur Switch et Switch 2.



Out of Sight est un jeu d'horreur, développé par The Gang, dans lequel le joueur va devoir s'échapper d'un manoir. Le problème est que Sophie est aveugle, et qu'elle ne peut voir qu'à travers un ours en peluche. Il faudra alors surmonter les défis du manoir en première personne et seconde personne. Ne voyant qu'à travers un ours en peluche, quand le joueur porte l'ours il voit comme Sophie et dès qu'il pose l'ours il voit d'un point statique et extérieur les mouvements de Sophie. Le son est primordial aussi, étant aveugle il est important d'utiliser ses autres sens. Au fur et à mesure de l'aventure il faudra aussi découvrir le passé tragique et découvrir les évènements qui ont conduit à transformer ce lieu en temple de cauchemar et comment Sophie est arrivée là. Va-t-elle découvrir la vérité et s'échapper ou une âme emprisonnée à jamais.

Le jeu est disponible dès à présent sur Steam,Epic Games, PS5, XBOX Series et maintenant sur Switch et Switch 2.