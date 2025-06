- OFF : annonce de date de sortie

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 12:15:00 par Timothée Chagot

Des fan-fan, des fantômes !

OFF, développé par Mortis Ghost et Fangamer, sortie initialement en 2008, arrive enfin sur Steam et Switch. Une démo est disponible sur Steam Prenez le contrôle du Batteur, qui essaye de purifier un monde hanté par des fantômes, guidé par un chat cryptique, Le Juge. Alors il revient au joueur d'aider Le Batteur pour mener à bien son objectif. Il faudra résoudre des énigmes, de faire des Homerun dans le visage des adversaires et de superviser un réseau de pédalos et de transports ferroviaires inter-urbain ?Quoi qu'il en soit le joueur n'a pas le choix que d'aider car la situation ne se résoudra pas sans Le Batteur. Le juge quant à lui restera à ses côtés même dans les moments les plus dramatiques de l'aventure.Le prologue est disponible sous forme de démo sur Steam