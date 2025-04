- Xbox : des manettes et un habillage inspirés de DOOM: The Dark Ages

Publié le Jeudi 17 avril 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bô !

Xbox a dévoilé des manettes et un habillage qui s'inspirent du jeu Doom: The Darks Ages dans leur design visuel. Alors on pourrait imaginer des manettes qui chauffent à température de lave et une console qui crache du sang et des morceaux de bidoche, mais globalement, Microsoft a fait plus soft.Ces accessoires, en édition limitée, sont :Manette sans fil Xbox – Édition limitée DOOM: The Dark Ages (79,99 € – disponible dès maintenant)Manette Xbox Elite Series 2 – Édition limitée DOOM: The Dark Ages (199,99 € – en précommande, sortie le 25 avril)Habillage Xbox Series X – Édition limitée DOOM: The Dark Ages (54,99 € – disponible dès maintenant)Avouons que tout ça a plutôt de la gueule et sera du plus bel effet dans le salon, près de la télé, posé entre la bougie parfumée de tata Jocelyne et le napperon brodé de mamie Paulette.On vous rappelle que DOOM: The Dark Ages sortira le 15 mai 2025 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, ainsi que dans le Game Pass.