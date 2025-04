Chasmal Fear, un nouveau FPS d'horreur, est disponible sur PC

Publié le Vendredi 18 avril 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Sous l'eau, personne ne vous entend crier non plus

Lorsque vous pénétrez dans cette installation scientifique sous-marine, vous vous rendez compte de suite que quelque chose cloche : il n'y a personne. Ou du moins, personne de vivant. Ou du moins, personne d'humain de vivant. Enfin bref. Des armes rares, des munitions rares... des monstruosités qui pullulent et qu'il faudra, selon vos chances de survie, combattre ou esquiver...Ce n'est pas gagné...Chasmal Fear est un FPS d'horreur, jouable en solo ou en coop à deux. Parce que mourir avec un pote, c'est toujours plus festif.Il est développé par MystiveDev et édité par Wandering Wizard. Il vient de sortir sur PC, via Steam . Une démo y est d'ailleurs disponible pour tester le jeu avant de l'acheter. Et si vous craquez, il vous en coûtera moins de 20 €.