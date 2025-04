- Star Overdrive sort bientôt sur PC et consoles

Publié le Vendredi 18 avril 2025 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Hoverboard et monstres géants

Star Overdrive, le nouveau bébé indé de Caracal Games et Dear Villagers sortira le 19 juin 2025 sur PC via Steam et Epic, sur PS5 et sur Xbox Series. Cette annonce fait suite au lancement réussi du jeu d’action en monde ouvert sur Nintendo Switch.Star Overdrive permet aux joueurs de traverser le monde en hoverboard à toute vitesse et de combattre diverses créatures, des minuscules aux boss gigantesques, requérant toutes stratégie pour être vaincues. En effet, il vous faudra combiner et libérer des pouvoirs mais aussi tourner les lois de la physique à votre avantage. Au total 4 biomes seront à découvrir, regorgeant de défis, de secrets, d’énigmes et aussi de lieux où faire de chouettes figures en hoverboard.Les précommandes sur consoles sont déjà ouvertes avec deux éditions : une standard à 34,99 € ou une deluxe pour 5 € de plus qui comprendra 3 styles, 1 design et 50 teintures pour l’hoverboard ainsi que la bande-son et le manga narrant un récit préquel au jeu.En parallèle, l’équipe a annoncé travailler sur de futurs patchs pour prendre en compte les retours des joueurs.Voilà une nouvelle qui ravira les fans de jeux d’action indés et d’hoverboard !