- Power Sink, un jeu de plateformes sous-marin, arrive sur Switch !

Publié le Vendredi 18 avril 2025 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Des bulles, des puzzles et sûrement un peu de rage

Le studio indé australien Winterwire Games est fier d’annoncer la sortie de son premier jeu, Power Sink, sur Steam et Nintendo Switch ce 22 mai.Power Sink mêlant plateforme classique et puzzles vous emmène dans une centrale électrique submergée. Vous y incarnez un plongeur chargé de rétablir l’électricité dans une colonie sous-marine sur le déclin. Au fur et à mesure que vous avancerez dans les 6 biomes, les énigmes à base de circuits électriques et interrupteurs deviendront de plus en plus complexes et la cause de l’effondrement de la centrale se dévoilera.Pour vous aider, vous serez guidés par les autres TideKeepers (gardiens de la marée) et vous pourrez découvrir votre raison d’être et celle de la station…L’atmosphère accompagnée par la bande-son a l’air aussi bien chouette, et pour le prix de 14,79 €, je me laisserai peut-être tenter par une nouvelle aventure maritime peut-être moins traumatisante que Subnautica.