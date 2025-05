- Insaisissables 3 : la magie revient au cinéma

Publié le Mercredi 30 avril 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tout ce qui a disparu doit réapparaître...

Après un premier opus franchement sympathique, une suite moins flamboyante, voici le troisième film de la saga Insaisissables qui débarque sur nos écrans à la fin de l'année.Insaisissables 3 sortira le 11 novembre prochain.Il est réalisé par Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland) et met à l'affiche les acteurs des deux premiers volets, plus quelques nouveaux : Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike et Morgan Freeman.Cette fois, les cavaliers vont faire équipe avec de jeunes magiciens dans l'espoir de faire tomber une famille de diamantaires qui s'enrichit grâce au traffic d'armes.La bande-annonce laisse présager du meilleur.