Wind Story, un RPG de ferme en 2.5D pixel-art, bientôt en accès anticipé

Publié le Mardi 22 avril 2025 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Le vent souffle sur la ferme

Wind Story vient d’annoncer sa sortie en accès sur Steam pour le 24 avril. Le jeu de simulation de ferme en 2.5D pixel-art est déjà sorti sur Switch.Dans Wind Story, les joueurs se retrouvent aux commandes du Wind Chime Ranch. A eux de construire et de le gérer pour en faire l’endroit de leurs rêves. Ils pourront être aidés d’animaux de compagnie et de bâtiments mais devront tout de même mettre les mains à la pâte en allant planter, pêcher, fabriquer et explorer.Le jeu a une patte graphique particulière, à la fois en 2.5D comme un Paper Mario et avec un style inspiré par le pixel art.Si vous passez bien trop de temps sur Stardew Valley mais avez envie de changer un peu de dimension, vous pourrez jeter un œil.