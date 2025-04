Old Timer Transport, le free-to-play de courses gériatriques, est sorti

Publié le Mardi 22 avril 2025 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Aussi dangereux qu’en vrai

Abonneer est fier d’annoncer la sortie de son free-to-play, Old Timer Transport, sur Steam.Old Timer Transport est un jeu de course chaotique en ligne. Vous y incarnez des petits vieux aigris naviguant les rues de Bompidorm sur leurs scooters débridés. Jusqu’à 4 joueurs, vous devrez essayer de transporter des gens d’un bout à l’autre de la ville et ce malgré la physique très rebondissante, de nombreux événements très aléatoires et surtout malgré vos adversaires qui essaieront de vous foncer dedans ou de vous dépasser.Bref, des crashs, du chaos et des explosions : parfait pour une soirée entre amis. En plus, c’est gratuit, alors ils seront moins difficiles à convaincre.