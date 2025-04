Sacre Bleu : le jeu d'action-plateformes est sorti

Publié le Mardi 22 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Capitaine, Ô mon Capitaine

Sacre Bleu est un jeu développé par Hidding Studio Inc et édité par Noodlecake. Il vient de sortir sur PC, via Steam et sur Nintendo Switch.Ce mélange de jeu d'action et de plateformes vous met dans la peau du capitaine des mousquetaires, injustement emprisonné après des accusations calomnieuses. Vous allez donc récupérer votre tromblon et vous frayer un chemin vers la liberté à coups de plomb.Ajoutez des aristocrates transformés en zombies, des pièges et un bullet-time qui permet de tirer en l'air et dans toutes les positions possibles et imagineables, et vous aurez un jeu rythmé et délirant.Vous pouvez en voir un aperçu dans la vidéo ci-dessous :