- Doom: The Dark Ages, la nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 22 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça va chier

On vous rappelle que le prochain oipus de la série la plus culte des FPS, j'ai cité Doom, sortira le 15 mai prochain. Le jeu est prévu sur PC et Xbox Series, mais aussi sur PS5.Il est signé id Software et publié par Microsoft/Bethesda. Vous allez donc incarner le Slayer face à nouveau à d'innombrables démons. Vous pourrez piloter un mecha, Atlan, pour affronter les bêtes les plus géantes et chevaucher un dragon de guerre cybernétique pour des combats aériens...Il s'agit d'une préquelle au jeu Doom de 2016.Une nouvelle bande-annonce a été publiée.