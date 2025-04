- Post Trauma : le jeu d'horreur est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 23 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On flippe sa race ?

Post Trauma est un survival horreur développé par RED SOULS GAMES et édité par Raw Fury. Il vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.Vous y incarnez Roman, un conducteur de train tourmenté qui se réveille dans une dimension surréaliste à la suite d'une terrible crise de panique. Le monde est un mélange d'architecture réelle et organique.Va maintenant trouver le moyen de s'échapper de là et éviter les monstres et créatures terrifiantes.Un petit Launch Trailer pour la route ?