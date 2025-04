- RailGods of Hysterra pour le 7 mai

Publié le Mercredi 23 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

L'apocalypse arrive vite

On a enfin une date pour RailGods of Hysterra, le jeu d'action-survie inspiré des mythes de Cthulhu, l'oeuvre de Lovecraft. Il sortira PC le 7 mai prochain en accès anticipé, sur Steam . Une démo y est d'ailleurs toujours disponible pour tester le jeu avant sa sortie.Il est aussi prévu sur PS5, quand il sera disponible en version finale.Le jeu, développé par Troglobytes Games et édité par Digital Vortex Entertainment va vous envoyer dans des décors cauchemardesques créés de manière aléatoire. Vous devrez survivre face aux horreurs qui pullulent. Grâce à des armes et des sorts magiques, vous devrez non seulement combattre, mais aussi récupérer des outils pour construire votre base, située dans un train, et l'améliorer au fil du temps.Notez que le jeu est joiuable en solo ou en coop jusqu'à 5 joueurs. Une bande-annonce cinématique a été mise en ligne.