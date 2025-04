- War Robots: Frontiers dévoile un nouveau pilote

Publié le Mercredi 23 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Normal, la saison de F1 bat son plein

War Robots: Frontiers est disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series depuis le 4 mars dernier. Le jeu est développé par le studio Pixonic et édité par MY.GAMES.Trois megacorporations s'affrontent. A vous de chosiir votre camp. Vous pourrez stocker 5 machines dans votre hangar et les personnaliser à l'aide de plus de 60 pièces d'équipement, plus de 20 armes et 3 châssis.Un nouveau pilote, Duncan, est disponible dans le jeu. Il est présenté dans une nouvelle vidéo.