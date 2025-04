The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est disponible

Publié le Jeudi 24 avril 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et merde... ma vie sociale est morte...

Bethesda vient de sortir The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, disponible notamment via le Game Pass.19 ans après, le jeu revient avec des graphismes améliorés et un gameplay modernisé.Toujours aussi énorme, toujours aussi passionnant, le jeu mérite vraiment le coup d'oeil si vous l'avez raté à l'époque de sa sortie.Cela n'empêche pas d'attendre toujours très impatiemment The Elder Scrolls VI... Alors ? Il arrive quand, bordel ?