Gun Center Simulator : dirigez un magasin d'armes

Publié le Jeudi 24 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

In Trump we trust

Vendez des armes. Plein d'armes. Des armes de guerre. Et vendez-les. On ne sait jamais, s'il y a une université à proximité, ça peut intéresser un ou deux jeunes américains fans de Columbine.Placez les armes dans les étals, gérez les prix, les promotions, vendez des munitions, des grenades mais aussi des fringues... et essayez les armes sur le stand de tir...Plus ça peut tuer salement, mieux c'est.Gun Center Simulator sort au 3e trimestre sur PC, via Steam . En attendant, vous pouvez tester le jeu via un Playtest, disponible dès à présent.