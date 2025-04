Freud, la dernière confession, la bande-annonce

Publié le Jeudi 24 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un film de cul ?

Celui que l'on appelle le Père de la psychologie moderne, j'ai cité le pervers pépère du ciboulot, obsédé par sa mère et qui pensait cul 24h sur 24, Sigmund Freud, donc, est au centre du film Freud, la dernière confession.Il sort le 4 juin prochain sur grand écran.Un film de Matthew Brown, avec Anthony Hopkins, Matthew Goode, Liv Lisa Fries.On y découvre notre fan de teub juste avant la 2nde Guerre Mondiale. Réfugié à Londres avec sa fille Anna, malade, il est désormais un petit vieux aigri et capricieux. Il va rencontrer un romancier, un certain C.S Lewis, chrétien convaincu. Leur rencontre va donner lieu à un débat autour de Dieu.Et le sexe des anges ?