Hopper et le Trésor de Barbe-Pique part à l’aventure

Publié le Jeudi 24 avril 2025 à 11:00:00 par Walid Hamadi

L’oreille ou la cuisse ?

Popularisé dans nos contrées par le récent film d’animation “Hopper et le Hamster des Ténèbres”, le personnage de Chickenhare (en VO) s’offre une adaptation en jeu vidéo. Clairement orienté jeune public, ce jeu d’aventure vous mettra dans la peau de Hopper, un lapin croisé avec un poulet, accompagné de Meg la mouffette et Archie la tortue fidèle.



En quête d’un trésor légendaire, vous pourrez changer entre les personnages de ce trio dont le héros est agile, la sidekick est douée en combat et l’acolyte-carapacé puissant et solide. Il vous faudra résoudre des puzzles et dégager la voie des ennemis qui vous barreront la route.



Rendez-vous au dernier trimestre de l’année sur PC et consoles pour mettre les mains sur Hopper et le Trésor de Barbe-Pique dont voici les premières images.