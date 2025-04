- EA Sports F1 25 dévoile le mode point de Rupture, Chapitre 3

Publié le Vendredi 25 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'histoire n'est pas finie

EA Sports F1 25, le nouvel opus de la célèbre série des jeux de courses de Formule 1, sortira le 30 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.De plus, les graphismes ont été améliorés, avec plus de détails, les effets de lumière aussi, et l'audio a également été amélioré.On poursuit la série de vidéos qui dévoilent les nouveautés de cet opus, avec le mode Point de Rupture, encore à l'honneur dans ce nouvel opus. Ce mode vous permet d'incarner un pilote de l'écurie fictive de Konnersport, au choix. Ce troisième chapitre de ce mode épique vous permet désormais de rivaliser, via cette écurie mineure, avec les écuries phares et affronter les meilleurs piltotes pour le Championnat du monde.EA met en avant les novueaux décors, les nouvelles possibilités, notamment quatre niveaux de difficulté rééquilibrés et des animations faciales plus poussées encore.Un mode scénarisé, qui a su remporter l'adhésion des fans dans les précédents volets, à découvrir dans une nouvelle vidéo :