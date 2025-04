- Bokura: planet, le jeu de coop en 2D, vient de sortir

Publié le Vendredi 25 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Faut se trouver un ami, maintenant

Bokura: planet vient de sortir sur PC, via Steam , mais aussi sur PS4 et PS5. Notez que sur PC, une démo gratuite est disponible pour tester le jeu avant de se décider à l'acheter.Il s'agit d'un mélange de puzzle et d'aventure en coopération à 2 joueurs et en 2D en pixel art. Vous allez y incarner, en coop donc, à deux, deux condamnés à mort envoyés explorer une planète hostile. Le but est d'arriver à rentrer vivant sur Terre. Il va falloir s'entraider pour y arriver. Attention, les pièges sont vicieux et la tentation de pousser votre coéquipier pour le tuer, nombreuses...Il est signé du studio nippon Tokoronyori et il s'agit de la suite de son précédent jeu, Bokura.