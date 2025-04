- Capcom ouvre ses précommandes pour deux jeux Switch 2

Publié le Vendredi 25 avril 2025 à 11:00:00 par Walid Hamadi

L’un des deux va vous étonner

Ça y est, on s’approche de la date fatidique du 5 juin, jour de la sortie de la Nintendo Switch 2. Si vous êtes assez nanti pour vous la payer, sachez que vous pouvez dores et déjà précommander beaucoup de ses jeux de lancement. Dont ceux de Capcom.



Le premier est Kunitsu-Gami : Path of the Goddess sorti l’année dernière sur toutes les consoles sauf… la Switch. Le jeu arrivera avec du contenu supplémentaire non précisé à cette heure et la prise en charge de la souris.



Le second jeu est pour ceux qui n’ont vraiment pas d’autre console ou un PC. Street Fighter 6 Year 1-2 Fighters Edition. Qui comprendra tous les personnages sortis lors des deux premières années, les stages et les costumes pour les persos du jeu de base. Trois amiibos seront annoncé mais surtout vous pourrez combattre avec les modes exclusifs à la Switch 2 ! Gyro Battle et Calorie Contest pour avoir l’air ridicule tout en perdant de l’énergie ! Et vous pourrez aussi jouer à un seul joycon contre un ami à côté de vous à qui vous aurez prêté l’autre. Sans aucun doute une plaie pour un tel titre !