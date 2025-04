- SpellRogue sort en version 1.0 sur Steam

Publié le Vendredi 25 avril 2025 à 11:15:00 par Walid Hamadi

A vous de piper les dés

SpellRogue, le roguelike à base de lancers de dés sort de son accès anticipé. Après un an d’améliorations et d’ajouts d’ennemis, de bosses, de modes de jeu et d’un personnage supplémentaire, vous pourrez vous lancer dans l’aventure pour sauver le monde des Voidbringers.



Le joueur pourra incarner quatre personnages représentant les quatre éléments et utiliser des sorts s’ils obtiennent assez de mana via le lancer de dés. Grâce à de multiples capacités et objets bonus, il existe de multiples façons de dupliquer, relancer, manipuler ces dés pour obtenir le résultat escompté ou utiliser une capacité de secours. Et roguelike oblige, il faudra toujours tenter, échouer souvent, pour réussir de temps à temps à progresser.



Mais pour bien comprendre les enjeux et voir les personnages en action, les développeurs ont eu la bonne idée de publier un trailer qui résume plutôt bien le système de SpellRogue en moins de 4 minutes.