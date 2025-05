Kiborg, le jeu d'action violent est sorti

Publié le Vendredi 2 mai 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sang pour sang

Kiborg vient de sortir sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC. Après avoir sorti le jeu Kiborg Arena, que nous avions testé ici , Sobaka Studio a revu sa copie et développpé un nouveau titre, inspiré du précédent bien entendu.Cette fois, vous êtes plongé dans la peau de Morgan Lee, qui a été condamné à 1300 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis.Le seul moyen qu'il a pour s'échapper est de participer à The Last Ticket, un show TV dans lequel des criminels s'affrontent. Il ne peut en rester qu'un...Kiborg est un jeu ultra-violent, sanglant et sans pitié, à découvrir via un trailer de lancement.