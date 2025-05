(TEST) PDP Realmz Wireless Controller, une manette Nintendo Switch à collectionner

Publié le Jeudi 1 mai 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a une surprise à l'intérieur

Des manettes, j'en ai testé plus qu'à mon tour dans ma déjà longue carrière. Des petites, des grosses, des filaires, des sans fil... et pour toutes les plateformes. Un grand nombre est passé entre mes mains, avec plus ou moins de plaisir...Mais je crois que je n'ai jamais testé de plus jolie manette que ce PDP Realmz Wireless Controller, ou Manette Realmz sans fil en français.A tel point que je l'ai testé juste ce qu'il fallait pour écrire un test... et juste assez pour ne pas l'abîmer avec des heures et des heures d'utilisation, et qu'elle a ensuite rejoint ma bibliothèque pour être exposée.Chacun son truc. Moi, je ne vais plus l'utiliser, même si c'est une bonne petite manette. Elle est trop jolie pour subir une quelconque dégradation liée à l'usure...