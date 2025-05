- Cattle Country, le mignon jeu de gestion de vie au ranch, sort le 27 mai

Publié le Vendredi 2 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On va tirer un coup

RPG old-school, en 2D, en pixel art, Cattle Country vient d'être annoncé pour le 27 mai. Il sortira sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.Bonne nouvelle : une démo est même disponible dès à présent sur PC, Xbox et Nintendo Switch.Dans le jeu, vous allez incarner un cowboy qui débarque dans un ranch, dans les montagnes. Vous allez devoir développer ce ranch, le faire grossir, mais aussi vous adonner à beaucoup d'autres activités, comme pêcher, aller à la mine, fabriquer des objets, cultiver de quoi vous nourrir, sympathiser avec les autres habitants, combattre les bandits...Vous pourrez aussi rendre service aux gens, participer à des compétitions de rodéo, aller à la chasse aux trésors, chasser du gibier... et bien entendu, tirer un coup. Et pas seulement sur les bandits.