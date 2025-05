- Battle Train, un nouveau roguelite signé Bandai Namco

Publié le Vendredi 2 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu complètement loco

Développé par Nerd Ninjas LLC et Terrible Posture Games, le jeu Battle Train est édité par Bandai Namco Entertainment et sortir le 18 juin sur PC et Nintendo Switch.Il s'agit d'un mélange de roguelite, de construction de deck et de combats de trains.Dans le cadre d'un jeu TV, les joueurs affrontent des concurrents à coups de trains. Au fil des cartes récupérées durant la partie, ils doivent construire leurs lignes, chaque rail coûtant des ressources et une ligne reliée à une base ennemie permettant d'envoyer un train-suicide pour l'attaquer.Au fil des parties, vous pourrez améliorer votre deck avec de nouvelles cartes. Le jeu est à découvrir en vidéo :