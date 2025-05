- Borderlands 4 dévoile son gameplay

Publié le Vendredi 2 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un bon gros bordel, lands

Borderlands 4 sortira le 12 septembre prochain. Il sera disponible, on vous le rappelle, sur PC, Xbox Series et PS5. Il sortira plus tard, mais avant la fin de l'année, sur Nintendo Switch 2.Le jeu vous emmènera sur la nouvelle planète, Kairos.Lors d'un State of Play organisé par Sony, 2K Games a dévoilé un official gameplay trailer et un official gameplay Deep Dive, à savoir un trailer de 1 min 39 sec et une grosse séquence de gameplay de 19 minutes environ. Cette dernière est présentée par Randy Pitchford, le boss de Gearbox Software, à qui l'on conseillera quand même de changer de coiffure...Dans cette vidéo, vous allez découvrir deux des nouveaux personnages. Vex, la sirène et Rafa, l'exo-soldier. Chaque type aura son propre arbre de compétences.Les armes seront divisées en pièces que vous pourrez changer pour mélanger et additionner les effets.