- EA Sports F1 25 dévoile du gameplay

Publié le Vendredi 2 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de centimètres...

On attend toujours EA Sports F1 25, le nouvel opus de la célèbre série des jeux de courses de Formule 1, pour le 30 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.Comme d'habitude, ce nouveau volet proposera son lot d'améliorations par rapport au jeu de l'année précédente : graphismes améliorés, avec plus de détails, les effets de lumière également mais aussi audio...Dans cette nouvelle vidéo, EA Sports met en avant le gameplay via la présentation de trois circuits inversés, Silverstone, Zandvoort et le Red Bull Ring, disponibles pour la première fois en mode Grand Prix, Contre-la-montre, Multijoueur et Carrière. Vous découvrirez aussi quatre des cinq circuits réactualisés qui bénéficient d'une précision accrue grâce au balayage LIDAR, à savoir Bahreïn, Miami, Melbourne, Suzuka et Imola, permettant une précision au centimètre près.Notez qu'en cas de précommande du jeu, vous y aurez accès dès le 27 mai, soit 3 jour avant la sortie.