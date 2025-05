- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate sort sur PlayStation et Xbox

Publié le Vendredi 2 mai 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Le choix dans les dates

Sorti sur Apple Arcade, puis sur Nintendo Switch en juillet 2024 et enfin sur PC en fin d'année dernière , le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate est un jeu d'aventure et d'action en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs.Le jeu vous propose de jouer Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo à la recherche de Splinter, kidnappé par Shredder à travers un mystérieux portail.Il vient d'être annoncé sur PS4, PS5 pour le 20 mai, Xbox One, Xbox Series pour le 24 juin et en version boîte sur Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch pour le 26 août.Ça fait un sacré planning, ça.Notez qu'une édition spéciale sortira aussi le 26 août, en version physique, avec tous les contenus de l'Édition Deluxe, ainsi que des dés pour JDR sur table de couleur “Mutant Ooze Green”, une boîte à dés en forme de plaque d’égout de NYC, un artbook de 50 pages, une bande dessinée TMNT: Splintered Fate publiée par IDW Publishing.