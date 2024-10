In Sink, un jeu qui mouille, bientôt sur PC

Publié le Mercredi 9 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Robinson et vendredi

Développé par Clock Out Games, un studio anglais, et édité par Kwalee, le jeu In Sink est un jeu d'aventure aux graphismes stylisés dans lequel vous incarnez deux personnes naufragées sur une île déserte...Mais point de Robinson Crusoë ici. Vous trouverez sur l'île un musée, un train, un bateau pirate...Puzzles et énigmes sont à résoudre, à deux, en coop. 8 niveaux vous attendent pour ce petit jeu à sortir sur Steam , le 12 novembre prochain.