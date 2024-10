Royal Revolt Warriors, un nouveau roguelite en démo

Publié le Mercredi 9 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Petits massacres entre amis

Entre roguelite et jeu de combat en arène, Royal Revolt Warriors est un jeu développé par Upright Games qui sortira prochainement en accès anticipé sur Steam . Il se joue en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs.Ce spin-off de la série Royal Revolt de joue en vue de dessus et vous envoie massacrer des hordes d'ennemis qui se jettent sur vous. C'est bien bourrin à souhait, très rythmé, et ça se termine par de nombreux boss à dézinguer.On meurt, on s'améliore, on repart au combat...