(TEST) Akimbot (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 8 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Akimbotte des culs

Dans la grande lignée des jeux plateformes-action qui ont fait les beaux jours de la PS2 ou de la Xbox première du nom, mais qui ressortent de temps en temps un nouvel opus pour notre plus grand plaisir, Akimbot vous permet de plonger dans une histoire de robots, d'IA malveillante et de duo de héros entre sérieux et comique...Un petit jeu français, sans prétention, qui vient de débarquer il y a quelques semaines et qui mérite assurément le coup d'oeil.Nous l'avons testé. Bah oui, sinon on ne vous en aurait pas fait un test, hein...