- DRAGON BALL: Sparking! ZERO est jouable

Publié le Mercredi 9 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ma main dans ta gueule

Jeu de combat signé Bandai Namco, DRAGON BALL: Sparking! ZERO proposera 182 personnages jouables, rien que ça. Un record pour le retour de la franchise légendaire après 15 ans d'absence.DRAGON BALL: Sparking! ZERO sortira le 11 octobre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Il est toutefois déjà jouable pour ceux qui l'ont précommandé.On vous passe les nombreux modes de jeux, les combos délirants, les effets spéciaux à tire-larigot... bref, c'est le jeu de baston de cette fin d'année et on a hâte de le tester...