- LEGO Harry Potter : Collection débarque sur PC et consoles

Publié le Mercredi 9 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

En un coup de baguette magique

Warner Bros. Games, TT Games et The LEGO® Group ont annoncé la sortie de LEGO Harry Potter Collection sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).Il s'agit d'une compilation des deux jeux LEGO Harry Potter : Années 1 à 4 et LEGO Harry Potter : Années 5 à 7 agrémentés de deux précédents packs de contenu téléchargeable.Cette nouvelle compil ajoute du 60FPS, 4K, un dispositif haptique et des mappages d'ombres en haute résolution.Bref, plus beau, plus détaillé, plus moderne.