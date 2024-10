- Undisputed : le jeu de boxe débarque vendredi

Publié le Mercredi 9 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Patate story

Undisputed sortira le 11 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Les détenteurs de l'édition Deluxe WBC pourront jouer un peu plus tôt, dès aujourd'hui.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de boxe.Au menu, plus de 70 boxeurs et boxeuses sous licence, anciens et actuels, couvrant 10 catégories de poids.Chaque combattant a ses propres statistiques et caractéristiques, visant à transposer de la manière la plus réaliste possible les boxeurs dans le jeu.Les joueurs auront bien entendu la possibilité de créer leur propre combattant à l'aide d'un éditeur de personnage.Le jeu promet une personnalisation approfondie du boxeur, et l'on pourra jouer un homme ou une femme. Un mode carrière permettra de constituer son staff, de négocier des contrats, de gérer l'entraînement... et tenter de devenir une star.Plus de 60 coups sont prévus, 14 salles et, moins drôle, des DLC (gratuits et payants) sont prévus.