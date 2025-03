- Sortie de FragPunk sur PC

Publié le Lundi 10 mars 2025 à 10:00:00 par Marie Vallée

All-in

FragPunk est un hero shooter gratuit qui se joue en 5 contre 5 et dans lequel les joueurs peuvent utiliser des Cartes d’éclat afin de casser les règles du jeu. Pour ce lancement du jeu, les joueurs pourront participer à la 1ère saison nommée Wild Dawn. Cette dernière est composée de 2 chapitres qui dureront 2 mois chacun. Pour le lancement du jeu, 13 lancers, 150 Cartes d’éclat toutes gratuites, 7 cartes pour le principal mode de jeu compétitif, le Shard Clash et une douzaine de modes de jeu sont disponibles. De nouveaux lancers et cartes d’éclats arriveront au début de chaque chapitre ainsi que de potentiels nouveaux modes de jeux et des cartes à chaque nouvelle saison.

Pour célébrer le lancement, plus de 130 récompenses gratuites sont disponibles parmi lesquelles une collection de skin porcelaine Bleu et Blanche pour les 20 armes, de la monnaie in-game, des packs de stickers et des charms. En plus de cela, 1000 Premium Battle Pass valables à vie seront offerts gratuitement lors de divers évènements.

Plus de 150 Cartes d’éclat seront disponibles au lancement et plus de 80 des cartes n’ont encore jamais été dévoilées. Parmi les nouvelles cartes, les joueurs pourront trouver :

Dullahans : la tête des alliés devient invulnérable aux flammes

Infernal Hounds : un chien enflammé vous suit et attaque les ennemis proches

Leader of the Dead : dépensez vos propres points de vie afin de créer un bio-guerrier

Les joueurs pourront incarner 13 lancers lors de la première saison, chacun aillant ses propres capacités, sa personnalité et ses dialogues. Le lancement du jeu est aussi l’occasion d’introduire un nouveau Lancer : Chum. Il s’agit d’un robot de pierre doté de conscience. Il est fasciné par les êtres vivants et tout particulièrement les poissons. Il a d’ailleur sculpté dans la pierre un poisson pierre nommé Chomper qui est son meilleur ami. Sur le terrain, Chum perturbe les formations ennemies en transformant Chomper en bombes fumigènes explosives.

En ce qui concerne les cartes de jeu, il en existe plus d’une dizaine dont 7 qui sont prévues pour le Shard Clash. Parmi ces 7, le lancement du jeu introduira Dongtian, un terrain de jeu qui prend place dans un palais sur des montagnes volantes. La carte est inspirée des paysages et de l’architecture orientale. Des mécaniques spéciales seront aussi là pour créer de nouveaux défis.

Enfin, les développeurs proposent un Concours pour créer des Cartes d’éclats. Les cartes pourront soumettre leurs propositions entre le 7 mars et le 7 juin. Les gagnants seront déterminés par un vote des développeurs et de la communauté. Les 5 gagnants recevront 2 025$ et auront l’opportunité de voir leurs idées dans le jeu.