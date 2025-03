- Monster Hunter Now : la saison 5 est lancée !

Publié le Lundi 10 mars 2025 à 09:30:00 par Inès Pouille

Au menu : Glavenus, Arzuros, et de nouvelles features !

Les premiers rayons de soleil du printemps ont attiré de nouveaux monstres dans Monster Hunter Now !Le célèbre Glavenus à la lame brûlante rejoint ainsi le bestiaire toujours plus étoffé, aux côtés de l'Arzuros.Cette saison 5 est également le signe d'un grand ménage de printemps pour le jeu : en plus d'un rééquilibrage global de certains talents et armes ajouté avec la première mise à jour sortie hier (6 mars 2025), une deuxième mise à jour ultérieure rajoutera deux nouvelles fonctionnalités : l'arrivée des Quêtes, d'une part, permettant de faire réapparaître sur le terrain des monstres issues des saisons précédentes, et le Marché d'événement, offrant la possibilité d'échanger des matériaux spéciaux contre des objets et avantages exclusifs, ou encore la capacité de chasser un monstre une seconde fois afin de maximiser ses récompenses !A noter qu'en parallèle, une campagne spéciale a lieu sur X (ex-Twitter), dans le but d'atteindre les 5000 reposts sur un post défini afin de débloquer un code d'offre et d'obtenir des ressources précieuses.Pour toute question additionnelle sur le contenu de la saison 5, nous vous redirigeons vers le site officiel. Bonne chasse à tous !Blog officiel : monsterhunternow.com/fr/news/season5release