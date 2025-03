(TEST) Trust GXT 871 Zora, un clavier gaming performant

Publié le Vendredi 7 mars 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

L'alu !

Un nouveau clavier est passé entre nos mains. Un clavier avec une plaque alu, ce qui est bien pratique quand on veut éclater la tronche de son voisin qui a décidé de voir si, par hasard, Jul a déjà fait des chansons réussies.Ou parce qu'il vient de vous faire perdre une énième fois à Call of Duty Zombie tellement il est nul.Bref; nous avons testé un clavier gaming, solide. Basique, mais performant. Et à un prix abordable.