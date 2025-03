- Split Fiction, le nouveau jeu des développeurs de It Takes Two, est sorti

Publié le Vendredi 7 mars 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Quelqu'un veut jouer avec moi ?

Développé par Hazelight Studios, les créateurs du sympathique It Takes Two, le jeu Split Fiction vient de sortir. Il est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, Epic Games Store et EA app au prix de 49,99 €.Il s'agit d'un jeu d’action-aventure en coop et en écran partagé dans lequel les joueurs vontvoyager entre deux univers, l’un SF et l’autre Fantasy.C'est surtout l'histoire de Mio et Zoé. Chacune est une écrivaine, spécialiste d'un des deux genres. Toutes deux ont été capturées par une machine destinée à leur voler leurs idées. Elles se voient piégées dans leurs propres histoires, et vont devoir s'échapper de leurs propres univers.On est sur le test.