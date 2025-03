- Chernobylite 2: Exclusion Zone est sorti en accès anticipé

Publié le Vendredi 7 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça me tente bien

Chernobylite 2: Exclusion Zone vient de sortir en accès anticipé, sur PC, sur Steam . Il est proposé à moins d'une quarantaine d'euros (on vous rappelle que c'est un gros jeu... d'ailleurs, l'accès antcipé vous colle entre 30 et 40 heures de jeu dans les pattes).Chernobylite 2: Exclusion Zone, signé du studio de développement, The Farm 51, est un RPG post-apocalyptique.Vous allez incarner un "Planewalker" qui voyage entre les mondes parallèles à la recherche du matériau énergétique Chernobylite.Ce matériau est rare, couteux et extrêmement recherché. Le jeu se déroule dans la zone d'exclusion de Tchernobyl où vous croiserez des monstres, des mutants, des humains mutants...Le jeu propose de l'exploration libre, ainsi qu'une petite partie de gestion de sa base, à améliorer au fil de vos découvertes.Il devrait sortir à la fin de l'année en version finale, sur PC mais aussi sur PS5 et Xbox Series.