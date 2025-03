- Roman Triumph: Survival City Builder annoncé pour le 3 avril

Publié le Jeudi 6 mars 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

A suivre de près

Parce que tout le monde aime se trimballer en sandalettes et jupette, et porter un casque avec du poil dessus, vous aimerez Roman Triumph: Survival City Builder.Le jeu est signé Coreffect Interactive en ce qui concerne le développement et Forklift Interactive pour l'édition. Il vient d'êgtre annoncé pour le 3 avril en accès anticiopé.Vous allez devoir créer votre ville romaine. Vous devrez en gérer les ressources, faire en sorte que vos habitants soient heureux, mais aussi avoir de bonnes relations avec les Dieux. Il faudra aussi faire avec les monstres mythologiques et les attaques d'ennemis.Au fil de la progression de votre cité, vous développerez de nouvelles technologies, de nouvelles armes, de nouveaux bâtiments... Il existe plus de 60 bâtiments à débloquer au final.