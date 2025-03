Publié le Jeudi 6 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Huile de coude

Petit jeu à la con, à l'ambiance humoristique, WYRMHALL: Brush and Banter vous demande de nettoyer les objets et artefacts que vous amènent vos clients.En qualité de gobeline assignée à cette tâche, vous devez les faire briller comme un sou neuf ou subir leur foudre. Attention, certains objets sont ensorcelés ou maléfiques...WYRMHALL: Brush and Banter sort demain sur PC sur Steam . Une démo est disponible pour y jeter un coup d'oeil au préalable.Le jeu est signé Leafy Games.