Wednesdays sortira le 26 mars

Publié le Jeudi 6 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ça restera notre petit secret...

Wednesdays est un jeu signé ARTE, The Pixel Hunt et Pierre Corbinais, qui a pour thème les abus sexuels sur mineurs. Oui, je sais, c'est un sujet un brin lourd et pas forcément celui qu'on imagine en premier lieu pour un jeu vidéo.Mais justement, ce jeu vidéo éducatif a pour but de mettre l'accent sur la complexité du sujet, la difficulté de la situation pour ceux et celles qui sont victimes, mais aussi pour leur entourage. Le tout de manière subtile et légère, pour s'adresser à un très large public.Vous allez explorer les souvenirs fragmentés d'une personne ayant subi des violences sexuelles, et découvrir comment cela a pu se produire, qui aurait pu l'aider, comment la personne a été affectée en grandissant.Une démo est disponible sur PC, via Steam , pour le Steam Néo Fest.Le jeu vient d'être annoncé pour le 26 mars prochain.