Natacha (presque) hôtesse de l'air, la bande-annonce

Publié le Jeudi 6 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air

Néé dans Spirou en 1970, Natacha est devenue, au fil de ses 23 albums publiés, une icône de la BD franco-belge. Accompagnée de son collègue et ami Walter, elle vit des aventures palpitante en parallèle de son métier d'hôtesse de l'air. Et si son créateur, François Walthéry, s'est inspiré pour son personnage de célèbres stars telles que Mireille Darc ou France Gall, c'est finalement Camille Lou qui va lui prêter ses traits au cinéma.Natacha (presque) hôtesse de l'air est un film signé Noémie Saglio (Toute première fois, Nice Girls, Super Mâles...) avec, donc, Camille Lou dans le rôle de Natacha et Vincent Dedienne dans celui de Walter. Complètent le casting Didier Bourdon, Elsa Zylberstein, Antoine Gouy, Anne Charrier, Baptiste Lecaplain, Fabrice Luchini et Isabelle Adjani.Sortie au cinéma le 2 avril prochain.Hop, bande-annonce.