The Crew Motorfest lance sa saison 6

Publié le Mercredi 5 mars 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Sponsorisé par de la merde

Ford Puma Hybrid Rally 1 (2022) – Rally le 5 Mars

BMW M4 Drift Brothers (2024) – Drift le 2 Avril

Audi RS Q E-tron (2024) – Rally Raid le 7 Mai

MINI John Cooper Works GP (2020) – Street Tier 1 le 4 Juin

Sorti il y a un an et demi ( notre test, à l'époque ), The Crew Motorfest en est déjà à sa saison 6. Elle débarque aujourd'hui sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Cette saison 6 propose de nouveaux contenus, comme des véhicules Red Bull, 2 playlists Red Bull (la Red Bull RB20 (2024) – Alpha Grand Prix ainsi que la KTM X-Bow R Experience Red Bull Ring (2016) – Racing) et "Motorfest: The Podcast”, animé par Becky Evans et avec la participation de certains des athlètes de Red Bull, comme Yuki Tsunoda.Bref, une saison 6 sponsorisées par une boisson de merde.L’île de Maui sera également modifiée, avec de nouveaux lieux emblématiques et le Motorfest x Red Bull.Durant la saison 6, de nouveaux véhicules débarsueront au fil du temps. Les détenteurs d'un Pass de l'année 2 auront un accès exclusif à ces nouveaux bolides :