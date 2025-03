Dollhouse: Behind The Broken Mirror, le jeu d'horreur en prÃ©commande

Publié le Mercredi 5 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

7 ans de malheur

Vous êtes Elisa de Moor, une ancienne chanteuse, trahie par sa mémoire et qui souhaite retouvez ses souvenirs. Le Docteur Stern va se servir de vous comme cobaye et vous injecter un traitement expérimental. C'est l'heure, pour Elisa, de voyager entre réalité et monde horrifique, de l'autre côté du miroir, dans l'espoir de retrouver ses souvenirs perdus.Il faudra explorer la dimension du miroir, mais attention, des hordes de poupées peu sympathiques vous observentDollhouse: Behind The Broken Mirror est développé par Indigo Studios et Grindstone et est édité par SOEDESCO. Le jeu sort le 28 mars prochain. Il sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Les développeurs viennent d'annoncer des versions physiques du jeu, sur consoles uniquement.Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Un trailer accompagne cette annonce.