- Wind Story : comme un parfum d'Animal Crossing

Publié le Mardi 4 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Mais avec des combats

Wind Story est un jeu à la Animal Crossing dans lequel vous allez simplement gérer votre ranch et mener une vie bien tranquille à la campagne.Vous pourrez planter des légumes et des fruits, faire de l'élevage, aller à la pêche, faire la fête autour d'un feu de camp le soir...Vous pourrez même construire des manèges dans vos champs pour attirer des gens et gagner de l'argent, puis investir dans des restaurants, construire des hôpitaux...Et vous aurez même quelques petites batailles contre des monstres, mais pas bien compliquées.Y'a du vent, aussi. Bah oui. Vu son nom...Wind Story est développé par BluSped Studio et sort prochainement sur PC et Nintendo Switch.