Le mode Arcade de EA SPORTS NHL 25 de retour

Publié le Mardi 4 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Pas de quoi prendre la grosse tête

Le mode Arcade de EA SPORTS NHL 25 est de retour exclusivement dans World of Chel avec un nouvel événement NHL Frénésie.NHL Arcade est un mode 3v3, limité dans le temps. Les équipes doivent marquer 5 buts, sans vitre, sans règles et sans interruptions. Mais avec des grosses têtes. Tous les patineurs ont les mêmes caractéristiques.Le jeu peut aussi être joué en solo, en incarnant l'un des trois patineurs.L'événement NHL frénésie propose tous les bonus d’Arcade et d’Arcade +, avec des ovnis qui viennent tirer des lasers : le rayon d'abduction élimine un patineur pendant un temps donné s'il le touche, tandis que l'attaque au laser laisse des trainées de feu sur la glace qui là aussi élimine un patineur pendant un certain temps.