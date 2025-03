Publié le Lundi 3 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

C'est parti mon kiki

Monster Hunter Wilds est sorti vendredi. Il est disponible sur PC, Xbox Series et PS5. Et c'est toujours un jeu signé Capcom.Et c'est toujours un jeu dans lequel vous allez incarner un chasseur qui va aller tabasser du gros dragon, ou plutôt du monstre énorme, à rouler-bouler comme un fou autour de la bête en lui collant des petits coups sournois, avant d'en découper un morceau pour le faire trop cuire sur son feu de camp et que ce soit imbouffable.Nous avons mis nos plus fins limiers sur le coup. Enfin, sur le test.Et comme nos limiers sont des fans absolus de la saga, autant vous dire qu'ils seront absolument intransigeants.